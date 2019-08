Lutte contre la violence et le harcèlement en ligne : le gouvernement prône le renforcement de la capacité des femmes

Le gouvernement sénégalais, en partenariat avec Facebook prône le renforcement de la capacité des femmes dont 53% utilisent internet, contre 47% chez les hommes. Ce, pour lutter contre la violence et le harcèlement en ligne et garantir la sécurité des femmes et enfants en ligne.

« Les études ont montré que 53% des femmes utilisent internet et Facebook, 47% pour les hommes. Ceci démontre à souhait qu’il est capital de renforcer la capacité des femmes parce que se sont les premières victimes de harcèlement, de la pornographie et de toutes sortes d’infractions qui sont commises à travers internet, révèle secrétaire général du ministre de l’Economie Numérique et des télécommunications.

Selon Yoro Moussa Diallo, il est indispensable de renforcer la protection de ces femmes dans l’utilisation de l’internet et des enfants également pour lutter contre la violence et le harcèlement en ligne et garantir la sécurité des femmes et enfants en ligne. Il informe que des chiffres éloquents visent tout simplement à renforcer la capacité de riposte en face de ses nouvelles infractions et de cette nouvelle menace que constitue l’utilisation d’Internet.

« Les moyens qui sont mises en place, c’est d’abord l’arsenal juridique. Parce-que le Sénégal est doté d’outils permettant de répondre efficacement contre les harcèlements sexuels. Nous avons le code pénal. Également des stratégies de sensibilisation qui sont en train d’être faites dans notre département ministériel », dit-il.

Pour sa part madame Aîda Ndiaye, la représentante de facebook de l’Afrique francophone, rappelle qu’il est important que les gens sachent que les réseaux sociaux et les plateformes de facebook (Messenger, et Whatsapp) sont des outils de développement et d’engagement sociaux. De ce fait la sécurité de ces utilisateurs est une priorité pour les entreprises comme facebook. « D’ autant plus nous sommes conscients que les gens n’utilisent pas facebook sans sécurité. C’est pourquoi nous voulons avoir une stratégie qui est holistique », soutient-elle.