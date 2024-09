Le gouverneur de Californie a déclaré mercredi l’état d’urgence à Los Angeles et dans les comtés avoisinants face aux incendies qui menacent la mégalopole et ont déjà détruit plusieurs dizaines de maisons.

Gavin Newsom “a proclamé l’état d’urgence dans les comtés de Los Angeles et de San Bernardino pour lutter contre l’incendie du +Bridge Fire+ et dans les comtés d’Orange et de Riverside pour lutter contre l’incendie de l’+Airport Fire+”, selon un communiqué publié mercredi.

Le “Bridge Fire”, l’un des trois feux incontrôlés qui sévissent près de la deuxième plus grande ville des Etats-Unis, a déjà détruit des dizaines de maisons et rasé en 24 heures près de 20.000 hectares sur les hauteurs de Los Angeles.

Au nord de la mégalopole californienne, les habitants des localités de Wrightwood et de Mt Baldy ont reçu l’ordre d’évacuer leur domicile. Au moins 33 habitations et plusieurs cabanes ont été détruites par le feu qui a aussi traversé une station de ski, selon les autorités.

“Notre maison va brûler”, a confié en larme Jenny Alaniz, une habitante du coin, à la radio KTLA.

Un journaliste de l’AFP présent à Wrightwood y a vu des carcasses de bâtiments et de voitures incendiés.

Cet incendie qui s’est déclaré dimanche avait déjà dévoré mardi 1.600 hectares de terrain, un bilan décuplé à 20.000 hectares mercredi.

Le shérif du comté de Los Angeles Robert Luna a expliqué que trois personnes, dont un membre de son équipe, avaient été prises au piège dans une zone reculée près de Mt Baldy.

“Notre équipe de secours aériens se prépare à les hisser hors de là une fois que la fumée se sera dispersée”, a-t-il dit, ajoutant que les secours tentaient également de les rejoindre par la route en 4×4.

– Suspect interpellé –

Au nord-est de la mégapole, un autre feu, le “Line Fire” a lui rasé 14.000 hectares. Les habitants de villages de montagne ont été priés d’évacuer leur domicile tandis que plusieurs routes étaient bloquées.

Un trentenaire, soupçonné d’être à l’origine de cet incendie, a été interpellé mardi, selon des documents judiciaires.

“La Californie déploie toutes les ressources disponibles pour lutter contre ces incendies dévastateurs”, a affirmé le gouverneur Gavin Newsom, qui a visité mercredi un poste de commandement pour le “Line Fire”.

Plus de 5.700 personnes ont été mobilisées pour lutter contre ces trois incendies, a indiqué son bureau.

Au sud-est de Los Angeles, un troisième sinistre, l'”Airport Fire” continuait de faire rage mercredi. Cet incendie a rasé jusqu’ici plus de 8.900 hectares. Selon les pompiers locaux, sept personnes ont été blessées dans le sinistre survenu lundi.

La progression de ces incendies a été aggravée par la vague de chaleur qui a touché la région, le mercure ayant dépassé les 43°C par endroits ces derniers jours. Les températures ont toutefois commencé à baisser mercredi.

Avec le réchauffement climatique, l’ouest du continent nord-américain est de plus en plus souvent frappé par des événements météorologiques extrêmes comme les vagues de chaleur, les épisodes de sécheresse ou les incendies.