Loi Habilitant Macky Sall : la conférence des présidents se réunit ce lundi à l’Assemblée nationale pour définir l’agenda

Le président Macky Sall, par le biais de son ministre de la Justice, a saisi à l’Assemblée nationale d’un projet de loi l’habilitant à prendre par ordonnance des mesures relevant du domaine de la loi pour faire face à la pandémie du coronavirus. La conférence des présidents va se réunir ce lundi pour définir l’agenda.

D’après le texte liminaire que doit présenter le ministre de la Justice Me Malick Sall, ledit projet vise à permettre au président Macky Sall, de prendre pour un délai de trois mois sans passer par l’Assemblée nationale et à chaque fois que de besoin, d’avoir plus de liberté dans ses décisions dans la prise en charge de la pandémie du coronavirus, selon L’AS.

Le Bureau de l’Assemblée nationale se réunit, aujourd’hui, à 11 heures, pour examiner le projet de loi d’habilitation déposée vendredi dernier par Macky Sall sur la table de Moustapha Niasse. Ensuite, la conférence des présidents de l’Assemblée prend le relais pour fixer les dates de l’examen en commission technique et en plénière. Bref, ladite loi sera votée dans le courant de la semaine.

Si le projet de loi est votée, le chef de l’État sera habilité à prendre, pour une durée de trois mois, des mesures relevant du domaine de la loi, afin de faire face aux impératifs d’ordre budgétaire, économique, social, sanitaire et sécuritaire de la lutte contre le Covid-19.