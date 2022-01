Locales 2022: YAW dénonce des manœuvres frauduleuses à Thiès, Mbacké et Guédiawaye

Selon un communiqué de la coalition Yewwi Askan Wi, des manœuvres sont entrains d’être orchestrés par le pouvoir pour leur arracher la victoire.

La coalition Yewwi Askan Wi dit soupçonner “des manœuvres orchestrées depuis le sommet de l’Etat pour lui arracher sa victoire éclatante à Rufisque sur BBY tant aux élections municipales, ville que départementale”. Après la chute de BBY à Dakar, “le pouvoir cherche à sauver sa face à Rufisque où Dr Oumar Cissé, candidat à la ville, a déjà fini de régner en maître dans l’essentiel des centres de vote tant à l’Est qu’au nord” renseigne le document.

Et cette même situation, souligne-t-elle, est constatée dans la commune de Wakhinane-Nimzatt département de Guédiawaye, avec son candidat Tahir Konaté, dans celui de Mbacké, Serigne Fallou Mbacké, et de Thiès avec Dr Babacar Diop. A en croire les camarades de Khalifa Sall et Ousmane Sonko, dans ces localités, BBY, “en complicité avec certaines autorités”, tente de “confisquer la volonté démocratiquement exprimée par ces populations.

Une telle tentative visant à arracher la victoire de YAW ne passera pas, car la coalition est prête à faire respecter la volonté populaire, a ajouté le communiqué.