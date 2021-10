Locales 2021 : Bassirou Diomaye Faye, candidat de “Yewwi Askan Wi” à Ndiaganiao

La coalition « Yewwi Askan Wi » a déjà désigné son candidat à la conquête de la mairie de Ndiaganiao. Il s’agit de Bassirou Diomaye Faye, un responsable de Pastef. Ce dernier a été investi, samedi dernier, par les jeunes de la commune.

Bassirou Diomaye Faye de promettre un changement qualitatif à la tête de la commune. « Nous abordons un tournant décisif pour notre terroir et nous ne devons aucunement le rater. Il s’agit de mettre, enfin, à la tête de notre municipalité, non pas un homme ou une femme, mais une équipe soudée et capable d’impulser une vraie dynamique de changement qualitatif, bâtie sur une exploitation efficiente de tous les talents et de toutes les potentialités de notre commune », fait-il savoir.