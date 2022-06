Liverpool : Salah parle de sa relation avec Sadio Mané

Dans un entretien accordé à France Football, Mohamed Salah s’est exprimé sur sa relation avec l’internationale Sénégalaise Sadio Mané, son fidèle co-équipier sous le maillot de Liverpool. L’occasion pour l’attaquant égyptien d’éteindre toutes les rumeurs évoquant une certaine concurrence malsaine entre les deux superstars des Reds.

«Si on parle de rivalité entre nous, d’égoïsme, je suis en total désaccord. Je ne sais pas d’où ça vient… J’ai une belle relation avec Sadio, nous échangeons normalement, nous sommes assis côte à côte dans le vestiaire. Notre intérêt est que Liverpool gagne tous les matchs, donc nous nous efforçons de nous passer le ballon pour inscrire le plus de buts possible. Cherchez un joueur de mon profil en Premier League, vous n’en trouverez aucun qui adresse autant de passes décisives que moi». a déclaré le meilleur joueur de premier League de cette saison.