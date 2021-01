Liverpool : Jamie Carragher annonce la séparation de Mané, Salah et Fimino

Jamie Carragher dit être inquiet pour Roberto Firmino qui accompagne Mané et Mo Salah dans l’attaque de Liverpool.

Liverpool n’a remporté aucun de ses quatre matches depuis la correction 7-0 d’Aston Villa le mois dernier, et n’a marqué qu’un seul but au cours de cette période, le but de Sadio Mane ayant été inscrit lors du match nul 1-1 contre West Brom.

Ces soucis pour Roberto Firmino

Et Jamie Carragher se fait des soucis pour Roberto Firmino alors qu’on observe une inquiétante sécheresse des buts à Liverpool. Selon lui, le Brésilien n’a marqué que cinq fois cette saison.

“Il n’a jamais été considéré comme “le” buteur. C’est la responsabilité des deux autres, mais il est là pour participer. Quand ils ne marquent pas, il doit être une plus grande menace pour les défenseurs adverses”, a-t-il allégué sur mirror.co.uk, visité par Senego.

Un trio qui va se désagréger

Mais Carragher affirme que le légendaire trio de tête des Reds, composé de Firmino, Mané et Mohamed Salah, “se séparera” au cours des prochaines années. “Ils arrivent tous à la fin de la vingtaine et tôt ou tard, il faudra bien séparer les trois. Cela changera avec le temps”.

Cependant, il est toujours convaincu que Mané et Salah vont recommencer à marquer des buts.

Liverpool a fait appel à Diogo Jota des Wolves cet été, et il a été très actif, marquant neuf buts avant d’être mis sur la touche par une blessure.