Liverpool : Le bilan inquiétant de Sadio Mané en Premier League…

Incapable d’inscrire le moindre but depuis six rencontres, Sadio Mané est en panne en Premier League.

La panne sèche

Malgré le retour de quelques supporters à Anfield, Sadio Mané a en effet terminé, face à Wolves, un nouveau match de Premier League sans inscrire le moindre but. Une mauvaise habitude pour le Sénégalais, qui en est désormais à six rencontres sans marquer.

Le dernier but du Sénégalais remonte au 17 octobre dernier, avec le déplacement à Everton pour le derby. Depuis, le co-meilleur buteur de la Premier League en 2019 a passé pas moins de 540 minutes sur le terrain. En vain. Le phénomène de Bambali a pourtant tenté sans cesse sa chance sans aucune réussite.

Mané fragilisé par le VAR

Cette panne de buts peut aussi s’expliquer par les interventions du Var souvent en défaveur de Sadio Mané. En effet, la star des Reds a été nommé la plus grande victime du VAR en Premier League, cette saison. De nouvelles recherches ont montré que Mané a été puni par VAR le plus souvent en Premier League, ayant un but annulé et deux autres buts des Reds annulés en raison de ses actions. L’attaquant a été victime d’une décision du VAR contre Brighton alors qu’il voyait son but exclu pour hors-jeu. Avec le score à 1-0, Mané pensait qu’il avait assuré la victoire de son équipe, avant que son but soit annulé pour hors-jeu, permettant à Brighton d’égaliser tardivement grâce à un autre appel VAR controversé.