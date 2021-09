Quelques journaux ont évoqué l’affaire sans présenter de témoins, sans citer de sources; certains médias l’ont annoncé sous forme de flash à la lecture des titres de leurs éditions. Mais, le constat est clair et l’information livrée ici, en exclusivité par Kéwoulo, vient de sources autorisées: “Les rumeurs diffusées par une certaine presse, à l’encontre de notre société sont infondées et n’ont d’objectif que de salir notre réputation” a fait savoir Boubacar Dembo Sagna, une voix autorisée de l’agence immobilière Nabi.

Avant d’en arriver à cette dénégation publique suivie d’un communiqué signé des mains de Mamadou Lamine Sylla, son PDG, le groupe a été accusé d’avoir perdu ses baux du TF 3629R de Tivaoune Peul au profit d’une banque de la place. A en croire ces rumeurs largement relayées par quelques journaux dakarois -qui n’ont même pas pris la peine de vérifier la véracité des faits auprès des principaux concernés-, “la Banque Atlantique a opéré une saisie sur l’hypothèque faite par la société Nabi pour obtenir un prêt bancaire de 320 millions de F CFA. De ce fait, les terrains en question ne sont plus disponibles.” Comme souhaité par les cagoulards derrière cette rumeur, la diffusion de cette nouvelle a suscité d’énormes réactions auprès des sociétaires et partenaires de l’agence Nabi.

Mais aussi auprès des coopératives qui ont acquis un logement sur ledit site pour le compte de leur adhérent. Nombreux dans la diaspora, certains des bénéficiaires de ces terrains se sont rapprochés de Kewoulo pour se faire une religion de la situation. “Aucune saisie de bail sur le titre TF 3629R du groupe Nabi n’a été effectuée. Même si, de par le passé, le groupe Nabi avait eu recours à une hypothèque bancaire pour disposer de fonds nécessaires à la réalisation de nos projets immobiliers, nous avons entamé une opération définitive de levée de toutes les charges qui nous lient à notre banque, la Banque Atlantique.” A fait savoir Mamadou Lamine Sylla, son PDG.

Et, contrairement à cette rumeur véhiculée par des personnes non identifiées, pour le moment, et diffusée par une certaine presse, l’agence Nabi a fait savoir que “dans le cadre de la levée de cette hypothèque bancaire, un montant de cent millions de Francs (100 000 000 F CFA) avait été remboursé, en Mai 2020, à la Banque Atlantique. Ce montant représente une avance sur les trois cent cinquante millions (350 000 000 CFA) de la valeur représentant l’hypothèque.” Aussi, Mamadou Lamine Sylla a décidé d’ester en justice pour identifier et traduire les auteurs de ces fuites devant les tribunaux. Si elle soutient que ses adhérents n’ont rien à craindre pour leur investissement foncier, l’agence Nabi a fait savoir qu’elle a décidé d’user tous les moyens légaux pour faire partir du site les quelques occupants qui ont fait main basse sur des terrains occupés de manière illégale.