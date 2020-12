L’affaire du terrain de 700 m2 arraché aux héritiers de feu Alia Diop pour être redonné aux indiens de la société Senegindia continue de faire parler d’elle. Et, cette fois-ci, c’est Abdoulaye Daouda Diallo, le ministre de l’Economie et des Finances, qui a contacté Kewoulo pour donner sa version des faits. Et clamer son bon droit d’avoir délesté des nationaux de “leur terre” pour la donner aux Indiens. Pire, les services d’Abdoulaye Daouda Diallo nous ont fait savoir que toutes les terres faisant l’objet d’une réquisition avant 1966 peuvent être reprises à leurs propriétaires et être redonnées à d’autres, puisque toutes les réquisitions datant d’avant 1966 sont caduques. Ce qui est un précédant dangereux pour la stabilité du Sénégal.

Après l’article de Kewoulo, consacré hier à ce sujet, les services du ministre des finances ont servi un communiqué de précision à notre rédaction. Et dans celle-ci, les services d’Abdoulaye Daouda Diallo nous ont informé que “par lettre en date du 9 juin 2015, la société SENEGINDIA SARL a sollicité l’attribution par voie de bail d’un terrain d’une superficie de 677 m2 pour usage professionnel. Après les avis des services techniques du cadastre et de l’urbanisme, la Commission de contrôle des opérations domaniales (CCOD) du 23 avril 2018 a émis un avis favorable. Par la suite, le décret 2019-1357 du 9 septembre 2019 a prescrit l’immatriculation et le bail y consécutif a été approuvé le 2 juillet 2020.”

Ces terres que le ministre reconnait avoir cédé aux Indiens sont, depuis plusieurs années, la propriété des familles Lébous. Et, ce sont ces dernières qui avaient décidé de les prêter aux Indiens; afin qu’ils y stockent leurs matériels de construction qui devaient être acheminés à Diamniadio. Entre temps, les héritiers de feu Alia Diop, à qui les Indiens avaient demandé de leur vendre le terrain, avaient commencé à négocier avec SenegIndia. “Pendant ce temps, nous avons vu qu’ils sont allés acheter le terrain qui est contiguë au nôtre. C’est à partir de ce moment-là que nous leur avons enjoint de quitter notre terrain. Ils nous ont demandé de leur donner un délai pour évacuer leurs bagages. Une réquisition leur avait été faite. Et un gendarme était venu, sur place, faire le constat. Mais, à notre grande surprise, on a appris que “c’est Abdoulaye Daouda Diallo qui a demandé au chef de l’Etat de prescrire l’immatriculation du terrain”, qu’il a présenté comme faisant partie du domaine national, et de l’attribuer aux Indiens.” A confié Mamadou Sambe à Kewoulo.

Occupé depuis toujours par la famille de feu Alia Diop, ce terrain dans lequel s’est embourbé Abdoulaye Daouda Diallo a, aussi, fait l’objet d’une réquisition d’immatriculation n°6971 du 3 août 1954. Comme on le voit bien, et le ministre lui-même le reconnait, fait l’objet d’une réclamation depuis 1954. Et ne peut donc être considéré comme appartenant au domaine national. Puisque, en la matière, la loi dit que “ne font pas partie du domaine national les terres qui, à cette date de 1964, font l’objet d’une procédure d’immatriculation au nom d’une personne autre que l’Etat.” Pour Me Dabo, l’avocat conseil de Mamadou Sambe, “si le président Senghor avait fait voter cette loi, en donnant un délai de 6 mois aux propriétaires de réquisitions pour continuer les procédures, il n’a jamais dit que ceux qui ne se seraient pas acquittés de la poursuite de ces procédures de régularisations allaient perdre leurs terres.”

Pour sa part, le ministre Abdoulaye Daouda Diallo a fait savoir que “il y a lieu de préciser qu’au terme de la loi de 1964 sur le domaine national, toutes les réquisitions -faites avant 1964- sont devenues caduques à partir de 1966. C’est pourquoi à cette date, les terrains concernés -par les réquisitions- tombent d’office et sans formalités préalables dans le domaine national qui est géré en milieu urbain par les services de l’Etat.” Si la justice, qui est appelée aujourd’hui à trancher, ce différend suit la logique d’Abdoulaye Daouda Diallo, ce sont tous propriétaires des terres non immatriculées après 1966 qui sont menacées d’expropriation.

Des milliers de familles devront se préparer à subir le sort des héritiers de feu Alia Diop. Et cela fera courir au pays de graves risques d’affrontements, d’émeutes, comme l’avait souligné le chef de l’Etat, Macky Sall, lors de sa dernière rencontre avec les maires à Diamniadio. Et ce sera, aussi, une aubaine pour tous spéculateurs et délinquants fonciers, une occasion rêvée pour aller se renseigner sur la situation réelle des terres que l’on considéraient jusque-là comme privées pour se les approprier “légalement.” Conscient du danger qu’un tel point de vue -une telle posture ou lecture de la loi, c’est selon- peut faire courir au pays, personne ne comprend comment et pourquoi le chef de l’Etat a signé ce décret qui a permis à Abdoulaye Daouda Diallo de légaliser cette forfaiture. “En tout état de cause, pour Me Dabo, l’avocat conseil des Lébous, il est inimaginable que des autorités indiennes puissent arracher des terres de citoyens indiens pour les donner à des Sénégalais. En plus, si ce sont des terres faisant déjà l’objet d’une réquisition. C’est impensable.”

Au palais, des sources proches du président de la République croient savoir que “Macky Sall a été abusé. S’il avait su que cette terre avait fait l’objet d’une réquisition et que des Sénégalais en étaient propriétaires, jamais il ne les aurait expropriés pour des étrangers. Ce sont des actes comme ceux-là, posés par des fonctionnaires pour leur propres comptes, qui fragilisent le président. Et creusent un fossé entre lui et son peuple. Je suis convaincu que le président a été trompé par son ministre, Abdoulaye Daouda Diallo. Macky Sall n’est pas là pour des intérêts étrangers comme ses opposants veulent le faire croire. Et, cette caricature d’agent étranger, est confortée par des actes, comme celui-là, posés par Abdoulaye Daouda Diallo.” S’est époumoné un conseiller du président.