Décès de père balla, le lion de Guediawaye brise enfin le silence

Une réaction qui tenait en haleine tout le peuple sénégalais après la mort dramatique de l’ancien lutteur et homonyme du champion de lutte Balla Gaye 1.

Ainsi, Bon nombre de personne voulait recueillir la réaction de Balla Gaye 1.

Enfin, le lion de Guediawaye s’est exprimé hier;

via l’émission Batamba de la 2STV .

Invité par Becaye MBAYE et son fils, il a parlé de tout sur le décès de son mentor.