Edouard MENDY n’a pas été sélectionné dans l’équipe du Sénégal pour les matches contre le Bénin le 17 juin à Cotonou (5ème journée de qualification pour la CAN 2024) et contre le Brésil le 20 juin au Portugal.

On a invoqué sa mauvaise forme actuelle pour expliquer son absence dans le groupe des Lions, mais il semblerait qu’il y ait une autre raison. Le journal Record a rapporté dans son édition de jeudi que le gardien de but de Chelsea avait décidé de subir une opération du genou. Selon le journal sportif, l’équipe médicale de Edouard MENDY a jugé plus prudent de faire une pause pour soigner ce genou récalcitrant.

Est-ce une manière pour lui de redorer son image sur le marché des transferts alors que son départ de Stamford Bridge semble inévitable ? Record semble répondre par l’affirmative en soulignant que l’AS Monaco serait très intéressée pour accueillir le champion d’Afrique sénégalais cet été.