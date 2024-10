Éliminatoires CAN 2025 : 26 « Lions » sélectionnés, avec Cheikh Lo Ndoye du Jaraaf, et retour Boulaye Dia

La Fédération sénégalaise de football (FSF) a dévoilé ce vendredi 4 octobre 2024, la liste des 26 joueurs retenus pour la double confrontation entre le Sénégal et le Malawi, prévue les 11 et 15 octobre, dans le cadre des qualifications pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025.

L’un des faits marquants de cette sélection est le retour de l’attaquant Boulaye Dia, qui réintègre l’effectif des « Lions » pour ces rencontres décisives.

Cheikh Lô Ndoye du Jaraaf arrive en sélection pour la première fois. Il remplace Edouard Mendy blessé.

La liste des 26 « Lions »

Gardiens : Mory Diaw (Clermont), Seny Dieng (Middlesbrough), Cheikh Lo Ndoye (ASC Jaraaf)

Défenseurs : Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Abdou Diallo (Al-Arabi), Moussa Niakhate (Olympique Lyonnais), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Formose Mendy (FC Lorient), Ismail Jakobs (AS Monaco), Seydou Sano (Al-Gharafa), El Hadji Malick Diouf (Slavia Prague)

Milieux de terrain : Nampalys Mendy (RC Lens), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Lamine Camara (AS Monaco), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Habib Diarra (Strasbourg), Idrissa Gueye (Everton)

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Ismaila Sarr (Crystal Palace), Habib Diallo (Damac FC), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Chelsea), Cherif Ndiaye (Etoile Rouge de Belgrade), Abdallah Sima (Stade Brestois), Boulaye Dia (Lazio)