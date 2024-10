Liste de Takku – Wallu : La stratégie et les choix forts de Macky Sall sur Aïssata Tall Sall, Farba Ngom…

La coalition Takku – Wallu Sénégal vient de dévoiler sa liste pour les élections législatives anticipées du 17 novembre prochain, avec une surprise de taille : l’ancien président Macky Sall figure en tête. Ce retour en politique active marque un tournant décisif pour le paysage politique sénégalais, confirmant que Macky Sall, après avoir quitté la présidence, n’a pas dit son dernier mot.

Juste derrière lui, on retrouve Mme Mbacké, qui, selon certaines sources, serait désormais connue sous le nom de Madame Sylla. Ce positionnement en seconde place illustre la volonté du mouvement de s’appuyer sur des figures influentes et de créer une alliance solide autour de l’ancien chef de l’État. La troisième place est occupée par Lamine Thiam, représentant du Parti démocratique sénégalais (PDS). Ce choix renforce l’idée d’une coalition qui réunit diverses sensibilités politiques pour affronter les enjeux électoraux à venir. Me Aïssata Tall Sall, ancienne ministre des Affaires étrangères et figure juridique reconnue, est quant à elle positionnée à la quatrième place, ajoutant du poids à la liste avec sa réputation de défenseure des droits et son expérience gouvernementale.

Le président de l’Assemblée nationale, Amadou Mame Diop, occupe la cinquième place, consolidant ainsi sa position au sein de l’appareil politique sénégalais. Sa présence dans cette liste en bonne position témoigne de la confiance qui lui est accordée par les leaders de la coalition. La suite de la liste ne manque pas de personnalités emblématiques. Thérèse Faye, ancienne directrice de l’Agence nationale de la petite enfance et de la case des tout-petits, est placée en sixième position. Connue pour son engagement en faveur des jeunes et des femmes, elle renforce la diversité de la liste, tout comme Farba Ngom, bras droit de Macky Sall et député sortant, qui occupe la septième place.

Fatou Sow, récemment nommée présidente des femmes du PDS, se hisse à la huitième place, marquant l’importance accordée aux voix féminines au sein de la coalition. Enfin, Abdou Mbow, vice-président de l’Assemblée nationale, clôture ce top 9 avec sa longue expérience parlementaire et son rôle stratégique au sein du parti.