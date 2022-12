« Ousmane Sonko, je m’adresse à toi. La jeune fille à qui tu donnais des ordres, que tu violentais, que tu violais, s’est révoltée. Tu m’as portée un lourd préjudice. Si je savais que ma plainte allait faire des morts, je ne l’aurai pas fait. Mais puis qu’on en est arrivé là, la vérité doit éclater.

Le monde doit savoir qui tu es. Tu m’avais déjà dit, à Sweet Beauty, que personne ne me croirait. Tout ceci est fini. Cette jeune innocente que tu violentais se révolte. Hier, tu as dit que je suis une fille polie.

Cela, seuls toi et tes partisans ne le savaient pas. Les mêmes qui m’insultent et me traitent de prostituée. Ils te manquent d’ailleurs de respect puis que ça voudrait dire que tu fréquentes des filles de joie.

Tu as encore fait ce que tu maîtrises le mieux, un point de presse. Alors qu’hier, devant le juge, tu arrivais à peine à lever ta voix. Tout ça à cause de ma présence. Tu as dit avoir répondu aux questions. C’est faux. La vérité se saura

S’il faille chercher un père irresponsable, sache que c’est toi. Le mari irresponsable, c’est toi. Tu ne peux me mettre en mal avec ma famille. Aujourd’hui, si on en est arrivé avec ces morts, c’est à cause de ton irresponsabilité ».