Linguère : Fin de cavale pour le meurtrier d’Assane Ka tué au marché hebdomadaire de Déaly

Le présumé meurtrier d’Assane Ka tué lors d’une bataille rangée entre bergers au marché hebdomadaire de Déaly dans le département de Linguère, a été finalement arrêté par les gendarmes de Dahra. Niotel Ka, rappelons-le, avait pris la fuite après avoir commis son forfait.

Après la mort atroce du jeune berger Assane Ka lors d’une bataille rangée le lundi dernier au Louma de Déaly vers 17 heures, la gendarmerie est entrée dans la danse pour retrouver les meurtriers du défunt Assane Ka. De fil en aiguille, les enquêteurs de Dahra appuyés par leurs collègues de la brigade de recherches de Saint-Louis ont réussi à mettre la main sur l’auteur du crime à Déaly.

Arrêté et conduit à l’unité, le mis en cause a reconnu son acte criminel avant de révéler aux hommes en bleu que le défunt aurait volé une de ses vaches et à chaque fois qu’il le voyait, Assane Ka se moquait de lui.

Il a reconnu avoir donné plusieurs coups de coupe-coupe à Assane Ka jusqu’à ce que dernier passe de vie à trépas. Il a été déferré au parquet de Louga pour coups et blessures volontaires ayant entrainé la mort.