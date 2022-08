Ligue 1 : Le Casa sport va recevoir ses matchs à Dakar

Le Casa Sport champion du Sénégal en titre, va jouer cette saison loin de ses bases. En effet, avec la réfection du stade Aline Sitoé Diatta, le Casa sport va jouer ses matchs à domicile à Dakar. C’est le président Seydou Sané qui a fait l’annonce. « Avec la réfection du stade Aline Sitoé Diatta, ont a décidé de jouer à Dakar. Une année on a joué à Kolda, mais on a jugé qu’on n’a plus de supporters à Dakar, qui ont donc décidé de recevoir nos matchs à domicile à Dakar. Certes jouer à Dakar sera beaucoup plus cher avec beaucoup de charges, mais c’est plus objectif. Gérer une équipe à Dakar pendant une année demande beaucoup de moyens. Avec la participation à la ligue des champions, on aurait aimé jouer à Ziguinchor, mais la réfection du stade est nécessaire pour son homologation. On doit être patients et demander à l’Etat de nous accompagner », a déclaré Seydou Sané. Cette décision sera très difficile a accepter pour les Ziguinchorois qui devront rester une année sans voir le Casa Sport au stade Aline Sitoé Diatta.

