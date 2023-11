Ligue 1 : Génération Foot et Diambars sanctionnés !

Génération Foot et Diambars, qui refusent toujours de jouer leurs matches à domicile au Stade Lat Dior, ont été sanctionnés. Selon le quotidien Stades, les deux clubs ont été déclarés perdants pour leur match de la dernière journée, en plus d’une amende.

Génération Foot et Diambars ont été sanctionnés pour avoir boycotté la deuxième journée de Ligue 1. Selon Stades, les deux équipes ont été déclarées perdantes respectivement face à l’US Gorée et la Sonacos. Les 3 points vont donc à ces deux équipes. GF et Diambars devront également payer chacun une amende de 300 000 F CFA. Ils ont 3 jours pour faire appel.

Pour rappel, la LSFP avait demandé à Génération Foot et à Diambars de laisser leurs stades respectifs et jouer leur match à domicile au stade Lat Dior. Ce que les deux équipes ont refusé. Les deux clubs, pour avoir boycotté des matches, pourraient donc être rétrogradés en deuxième division sénégalaise.