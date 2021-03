Libye : nouvelle opération de libération de migrants dans une prison clandestine de Bani Walid

Six cachettes avaient été découvertes le vendredi 5 mars et 70 migrants de différentes nationalités avaient été libérés ce jour-là. “L’un des trafiquants les plus notoires du pays a été appréhendé ainsi que d’autres criminels étrangers qui enlevaient, tuaient et torturaient leurs victimes”, avait alors indiqué la 444e brigade.

La ville de Bani Walid se trouve à une centaine de kilomètres de Tripoli. Crédit : Google Maps

Depuis des années, InfoMigrants reçoit régulièrement des témoignages de migrants passés par les centres de Bani Walid. Ils y racontent les violences à leur encontre, les travaux forcés, les viols, les meurtres…

En 2017 déjà, un Camerounais prénommé Issa expliquait qu’il “faut prier Dieu pour de pas être vendu dans un ghetto de Bani Walid“. Plus récemment, en janvier 2020, Ibrahim, un Sénégalais racontait que “Bani Walid [était] le pire endroit sur terre”.

“Plusieurs personnes ont été battues à mort sous mes yeux. Les corps sont ensuite enterrés dans le désert. J’ai moi-même été obligé de le faire, sous la menace d’armes”, détaillait Ibrahim qui a passé les “pires moments” de sa vie là-bas. “Si tu ne fais pas ce qu’ils disent, ils te tuent. Les femmes disparaissent de la prison de 19h à 7h du matin, elles sont violées toutes les nuits à l’extérieur.”

Le chaos qui a suivi la chute du régime de Mouammar Kadhafi en 2011 a fait de la Libye une voie privilégiée pour des dizaines de milliers de migrants cherchant à rejoindre l’Europe. Beaucoup se retrouvent bloqués en Libye, dans des conditions déplorables, à la merci des passeurs et des trafiquants.