Libye : De violent combats entre milices des deux gouvernements ont fait au moins 32 morts

Des fusillades et des explosions ont été noté dans la capitale libyenne, dans la nuit de vendredi à samedi. Un violents combats entre milice des deux gouvernements qui a fait un bilan de 32 morts et 159 blessés selon le ministère de la santé libyen.

Ils font redouter le pire. Les combats entre milices qui ont éclaté dans la nuit de vendredi 26 à samedi 27 août à Tripoli se sont prolongés dans la soirée de samedi, faisant au moins 32 morts et 159 blessés selon le dernier bilan du ministère libyen de la Santé. Ces affrontements font craindre une nouvelle guerre en Libye, déjà en plein chaos avec deux gouvernements rivaux.

Six hôpitaux ont été touchés par les frappes tandis que les ambulances n’ont pas pu accéder aux zones de combats, a annoncé le ministre de la Santé.

Les combats entre milices concurrentes, à l’arme légère et lourde, ont éclaté dans plusieurs quartiers de Tripoli (ouest), où des rafales de tirs et des bombardements ont retenti toute la nuit de vendredi et dans la journée de samedi. Ils se sont poursuivis samedi soir, gagnant même de nouveaux quartiers, a constaté un journaliste de l’AFP.

Quelques heures plus tard, un calme précaire régnait sur la ville dans la nuit de samedi à dimanche. Le chef du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, est ensuite apparu dans une vidéo, entouré de ses gardes, en train de saluer des combattants qui se sont rangés de son côté.

Des médias locaux ont toutefois affirmé samedi qu’une alliance de milices favorables à Fathi Bachagha, chef du gouvernement rival de celui de Tripoli, qui était en route vers la capitale depuis Misrata, à 200 km à l’est de Tripoli, serait sur le chemin du retour.