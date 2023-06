La Coordination des associations de presse (CAP) est très remontée contre les autorités. Dans le cahier des doléances, les acteurs de la presse décrètent le 23 juin prochain comme journée sans média pour exiger la liberté de presse au Sénégal.

« Face aux attaques, agressions et tentatives de musellements de part et d’autre, la CAP demande à tous les professionnels de s’ériger en bouclier et de faire face. La semaine prochaine est cruciale pour ce combat pour la liberté de la presse. En effet, nous allons lancer cette lutte par un édito commun qui sera publié le lundi dans tous les supports. Nous y ferons une version française et wolof pour la presse audiovisuelle », a laissé entendre M. Ndoye

Avant d’ajouter que : »Le mercredi, nous tiendrons notre traditionnel conseil des médias ici à la maison de la presse Babacar TOURE, avant de terminer par une journée sans presse le vendredi. Nous avons aussi prévu une grande marche nationale au mois de juillet. Pour la réussite de ce plan d’action, nous prendrons toutes les dispositions nécessaires avec toutes les composantes de la presse pour que cette fois-ci, tous les thuriféraires ne pointent pas notre division ou nos divergences. Pour cela, nous invitons toute la presse nationale à se solidariser avec nous dans cette lutte », a laissé entendre Makhaly Ndiack NDOYE, le chargé des revendications de la CAP sur les ondes de la RFM.