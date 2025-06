Le Premier ministre chinois, Li Qiang, a exprimé, ce vendredi à Pékin, son engagement à soutenir un afflux massif d’investissements chinois au Sénégal, à l’issue d’une rencontre avec son homologue sénégalais, Ousmane Sonko.

Selon une source diplomatique de l’APS, le chef du gouvernement chinois a promis d’“encourager les entreprises chinoises à investir massivement au Sénégal dans les domaines de l’agriculture, de la sécurité numérique, du développement industriel et technologique”.

Li Qiang a également invité les investisseurs chinois à “explorer l’immense potentiel dont dispose le Sénégal”, indique une note de la diplomatie sénégalaise.

Les échanges entre les deux délégations ont porté sur les axes de coopération prioritaires pour les deux pays.

Toujours selon la même source, “le Premier ministre Ousmane Sonko a sollicité et obtenu l’accompagnement de la Chine dans la mise en œuvre de la Vision Sénégal 2050”.

Li Qiang a, par ailleurs, confirmé la participation de la Chine au Forum économique que prévoit d’organiser Dakar, tout en rappelant que plus d’une trentaine de projets économiques et sociaux ont déjà été réalisés au Sénégal avec l’appui de la Chine. Il s’est félicité en particulier des réalisations dans les domaines de la santé et du sport, tout en exprimant la volonté de son pays d’“accorder davantage de places dans ses universités aux étudiants sénégalais”.

Répondant favorablement à une requête de son homologue sénégalais, le Premier ministre chinois a également donné son accord pour l’implantation prochaine au Sénégal d’un Atelier Luban, centre de formation professionnelle et technique chinois déjà présent dans plusieurs pays.