L’hommage poignant de la femme de Dr. Mohammad Morsi

Après la mort subite de l’ex-président égyptien, Mohamed Morsi, lundi, au tribunal, Naglaa Ali Mahmoud, l’épouse du défunt, a déclaré que son mari est considéré comme martyr.



« Dr. Mohammad Morsi, président légitime de la République d’Égypte, est mort martyr, avec la permission d’Allah. Dans sa cellule, il est mort victorieux, debout, digne et rejetant l’oppression » déclare la veuve. Elle rajoute que son mari « est mort en aidant sa nation, alors que beaucoup avaient œuvré contre lui. »



Pour celle qui se fait appeler « Oum Ahmed » ( la mère d’Ahmed, son fils aîné), « il est mort en proclamant la vérité, à l’avance, pas en retraite, après avoir dégainé l’épée de la vérité pendant 6 années consécutives sans ennui, sans fatigue, ni capitulation. Alors Allah l’a repris, le retirant ainsi d’une époque de faiblesse, de trahison et d’hypocrisie. »



« Allah l’a élevé afin qu’il puisse rejoindre ceux qui se trouvèrent dans une situation similaire : Yahya (AS), Isa (AS); les compagnons du fossé et Habeeb al-Najjar (Ya Sin). Allah l’a élevé en son paradis le plus élevé (Firdous), après s’être acquitté de son devoir », rajoute-t-elle.



Aux bourreaux de son mari, Naglaa Ali Mahmoud dira : « Attendez-vous, soutiens du traître, aux ténèbres infinies qui vous envahiront et au châtiment sévère qui vous frappera. Vous deviendrez une leçon pour les nombreuses générations à venir. »



« Au paradis, ô martyr. Quelle transaction rentable, ô martyr », conclut Oum Ahmed.

