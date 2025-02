Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga en mission pastorale à Dakar 

Monseigneur Jean-Baptiste Valter Manga, Évêque du diocèse de Ziguinchor, effectuera une visite pastorale dans l’archidiocèse de Dakar du 1er au 4 mars prochain, selon une source officielle.

Ce déplacement s’inscrit dans le cadre du renforcement des liens entre les diocèses et de la mission pastorale de l’Église. Durant son séjour, Monseigneur Manga rencontrera les autorités religieuses et civiles, échangera avec les fidèles et présidera plusieurs célébrations eucharistiques et activités liturgiques.

Cette visite sera également l’occasion d’aborder des questions liées à la pastorale, à la solidarité entre les diocèses et aux défis auxquels sont confrontées les communautés chrétiennes du pays.