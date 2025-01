Aliou Sall, ancien maire de Guédiawaye, a pris la parole pour apporter son soutien au député Farba Ngom, dont l’immunité parlementaire a été levée ce vendredi 24 janvier. « À l’instar de tous les démocrates du pays, je tiens à exprimer ma totale solidarité à monsieur Farba Ngom et à dénoncer l’acharnement politicien dont il est victime », a déclaré Aliou Sall avec indignation.

Il a également fustigé ce qu’il qualifie de dérive autoritaire de la part du régime actuel : « La démarche contre Farba Ngom est une nouvelle manifestation des pratiques autoritaires et partisanes auxquelles le régime s’est adonné en quelques mois seulement. »

Appelant à l’unité et à la mobilisation, il a souligné : « Tous les républicains de ce pays doivent se mobiliser pour mettre un terme à ces harcèlements injustes et dangereux pour la paix et la stabilité du Sénégal. »

Enfin, Aliou Sall a lancé un appel à la sérénité et à une justice impartiale : « Nous espérons que la justice sénégalaise saura affirmer son indépendance et sa neutralité politique dans cette affaire. »