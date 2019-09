L’évaluation du puits de Yakaar-2 confirme une ressource mondiale en gaz au large du Sénégal, annonce Kosmos Egerny

Kosmos Energy a annoncé aujourd’hui que le puits d’évaluation de Yakaar-2 avait rencontré environ 30 mètres de charge de gaz nette dans un réservoir Cénomanien de haute qualité similaire à celui du puits d’exploration Yakaar-1, poursuivant ainsi le taux de réussite de 100% de puits ciblant la tendance gazière in-Mauritania / Senegal. Yakaar-2 a été foré à environ neuf kilomètres de Yakaar-1 et s’est révélé être l’extension sud du champ.

Les résultats du puits Yakaar-2 confortent l’opinion selon laquelle la base de ressources Yakaar-Teranga est de taille mondiale et pourrait soutenir un projet de GNL fournissant des volumes importants de gaz naturel aux marchés intérieurs et à l’exportation. Le développement de Yakaar-Teranga devrait se dérouler par étapes, la phase 1 fournissant du gaz domestique et des données permettant d’optimiser le développement des phases futures. Il soutiendra également le « Plan Sénégal émergent » lancé par le Président du Sénégal en 2014.

Commentant les résultats du puits Yakaar-2, le président-directeur général, Andrew G. Inglis, a déclaré: « L’évaluation du Yakaar-2 montre bien l’ampleur et la qualité de la base de ressources de Yakaar. Le Sénégal est l’une des économies à la croissance la plus rapide du monde. Kosmos est ravi de collaborer avec BP et PETROSEN pour répondre aux besoins énergétiques croissants du pays. » Situé au large du Sénégal, le puits Yakaar-2 a été foré dans environ 2 500 mètres d’eau jusqu’à une profondeur totale mesurée d’environ 4 800 mètres.

La plateforme Valaris DS-12, travaillant pour le compte de l’opérateur BP, passera désormais au puits d’exploration Orca-1 en Mauritanie. Les partenaires du projet gazier Yakaar-Teranga, situé au large du Sénégal, comprennent PETROSEN, BP et Kosmos.