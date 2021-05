La suspension de la navigation du bateau Aline Sitoé DIATTA a plongé les iles de Carabane et DIogué dans un étouffement et bouché par la même cause les possibilités d’acheminement des produits à Dakar. cet isolement a suscité la colère des insulaires qui réclament un navire marchand et menacent de manifester si la situation ne change pas.

Articles similaires