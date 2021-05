Espagne: Le jeune videur sénégalais, a été brutalisé par deux Allemands

Les faits se sont passés lundi 17 mai, en Espagne, où le jeune videur sénégalais, a été brutalisé par deux Allemands. D’après les informations de « Rewmi Quotidien », les deux Allemands ont formulé des insultes racistes à l’endroit du videur sénégalais du méga parc de Ballermann. La montée sur scène de leur ami au concert qui s’est tenu sur l’île avec un groupe de Hooligans, a viré au pugilat et à l’affrontement. Ce, après que le videur a demandé à celui-ci de descendre . Gravement blessé à la colonne vertébrale, il a été hospitalisé.

Arrêtés par la police, le tribunal de Majorque a condamné les deux mis en cause à 2 ans de prison avec sursis pour agression raciste et un montant de 150.000 euros de dommages et intérêts à verser pour préjudice moral