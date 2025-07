Lettre ouverte à Diomaye Faye : « Ousmane Sonko doit être l’exception de l’histoire révolutionnaire » (Par Zaynab SANGARÉ)

Dans une lettre ouverte adressée au Président Diomaye Faye, Zaynab Sangaré, une jeune citoyenne sénégalaise, exprime son admiration pour le discours du président à l’ONU et sa proposition face à Donald Trump. Elle évoque notamment la visite du président à Ndiayène Pendao, terre d’accueil du roi Alboury Ndiaye.

L’histoire du roi Alboury Ndiaye

Sangaré rappelle l’histoire du roi Alboury Ndiaye, réfugié à Ndiayène Pendao alors qu’il était poursuivi par les colons. Elle souligne la trahison de certains membres de la communauté qui l’ont livré aux colons. Elle met en parallèle cette trahison historique avec des situations contemporaines, évoquant l’influence des puissances étrangères au Sénégal.

L’appel à protéger Ousmane Sonko

Sangaré appelle le Président Diomaye Faye à protéger Ousmane Sonko, le qualifiant de « symbole de la révolution ». Elle établit un parallèle avec la trahison de Thomas Sankara par Blaise Compaoré, et mentionne la reconnaissance par le président de l’injustice subie par Mamadou Dia sous la présidence de Léopold Sédar Senghor. Le Président Faye avait d’ailleurs rencontré Donald Trump lors d’un sommet à Washington.

Elle insiste sur l’importance de l’union entre le Président Faye et Ousmane Sonko pour la libération du peuple sénégalais et africain face aux difficultés économiques, culturelles et sociales. Elle mentionne également la proposition stratégique présentée par le Président Faye à Donald Trump.

La manipulation des médias

Sangaré cite Günther Anders et son ouvrage « L’Obsolescence de l’homme », pour dénoncer la manipulation des médias et leur pouvoir d’empêcher la pensée critique. Elle met en garde contre ceux qui accusent les interprétations critiques de théories du complot, les qualifiant de stratèges de ces mêmes complots.

La défense d’Ousmane Sonko

Enfin, elle défend Ousmane Sonko, affirmant qu’il est un réformateur et qu’il ne souffre d’aucune incapacité. Elle conclut en implorant le Président Faye de poursuivre sur la voie du salut avec Ousmane Sonko, pour l’avenir du Sénégal et de l’Afrique.