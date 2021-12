C’est une triste nouvelle. Les plateformes Club des experts sportifs et Globe Sports viennent d’annoncer le rappel à Dieu de l’entraineur de football Lamine Dieng. Le décès est survenu il y a quelques instants.

«En cette douloureuse circonstance, les plateformes Club des experts sportifs et Globe Sports présentent leurs condoléances les plus attristées à la famille éplorée et à toute la famille sportive», lit-on dans une note reçue.