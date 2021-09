Les nominations du conseil des ministres du mercredi 15 septembre 2021

Le Président de la République a également procédé à la nomination de Professeurs titulaires et de Professeurs assimilés au niveau des Facultés et des Ecoles de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

– Monsieur Fallou MBOW, matricule de solde n° 506 766/D est nommé dans les fonctions de Professeur titulaire de Linguistique du Discours à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation de l’Université Cheikh Anta DIOP de Dakar.

– Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar:

– Sont nommés Professeurs titulaires à la Faculté des Sciences et Techniques de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

– Sont nommés dans les fonctions de Professeurs associés (Militaires) à la Faculté de Médecine, de Pharmacie et d’Ontologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

– Sont nommés Professeurs assimilés à la Faculté des Lettres et Sciences humaines de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar :

– Monsieur Papa Mamour DIOP, matricule de solde n° 518 264/L, est nommé dans les fonctions de Professeur assimilé de Sciences de l’Education : Didactique de la langue et de la littérature (Espagnol) à la Faculté des Sciences et Technologies de l’Education et de la Formation de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar.