Les épouses de deux frères se battent et se retrouvent en prison

La police de Diamaguène Sicap Mbao a déféré au parquet Diarétou D. et Aminata K. pour coups et blessures volontaires réciproques ayant entraîné des incapacités temporaires de travail respectives de 20 et 12 jours. Ces deux femmes, épouses de deux frères, ont des relations très heurtées. Selon L’AS, elles ont fini par en arriver aux mains.

C’est suite à une plainte déposée par la nommée Diarétou contre Aminata, assortie d’un certificat médical d’incapacité de travail temporaire de 20 jours délivré par l’hôpital de Pikine et faisant état de « brûlures thermiques au deuxième degré, superficiel sur environ 9 degrés de la surface corporelle au niveau de l’épaule gauche », que les deux parties ont été entendues par les limiers.

Aminata qui était partie se réfugier à Keur Massar chez ses parents s’est par la suite présentée au poste de Police avec une brûlure à l’épaule droite et un certificat médical de 12 jours délivré au Centre de santé de Keur Massar.

Entendues, les deux dames ont finalement été déférées directement au parquet pour coups et blessures volontaires réciproques par ébouillantage.