Les confidences de Mame Coumba Mbaye, non-voyante et soeur du défunt Ablaye Mbaye

Artiste-chanteuse, Mame Coumba Mbaye a suivi les pas de son défunt frère, Ablaye Mbaye. Aujourd’hui, les choses semblent se compliquer pour elle. Percer dans la musique est un long chemin de croix pour « la star » âgée de 26 ans.

« Des artistes comme Yoro Ndiaye ou alors Pape et Cheikh font de leur mieux. Depuis la disparition de mon frère, ils me portent assistance. Yoro m’a prise sous son aile et m’a fait entrer en studio. Je lui dois une fière chandelle », a-t-elle d’emblée, fait savoir.

En outre, elle s’est confiée dans les colonnes de l’Observateur : « Mon handicap n’a jamais été un frein pour moi car je suis née avec. Seulement, c’est lorsque j’ai commencé à faire de la musique que j’ai senti que j’étais aveugle. Partout où j’allais les portes restaient fermées ». La chanteuse d’ajouter : « C’est dans ces moment-là que ma cécité me sautait à la figure. Ces personnes ont tendance à oublier que c’est le Bon Dieu qui leur a donné des yeux pour voir et m’en a privé. A la limite, elles te sous-estiment. Parfois ce sont les sous-fifres qui ne vous laissent pas avoir accès à elles ».

Quoique Mame Coumba Mbaye ne compte pas baisser les bras : « Je veux me battre pour représenter dignement mon frère. Son objectif était d’aller loin dans la musique pour pouvoir rendre notre maman et subvenir à tous ses besoins. Puisque Ablaye n’est plus là, je me suis assignée cette mission et je vais y arriver par la grâce d’Allah ».