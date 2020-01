L’entraîneur de la Namibie se méfie: «Imaginez faire face à Sadio Mané…»

La Namibie fait partie des adversaires du Sénégal dans les éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Considéré comme outsider du groupe H, l’entraîneur des Warriors Bobby Samaria espère montrer au monde à quel point son équipe à progresser, mais se méfie du Sénégal

Affronter les vices champions d’Afrique, un défi à relever, pour Samaria. «Ce tirage au sort offre à la Namibie une nouvelle occasion de montrer à quel point nous avons progressé. C’est un défi que nous devons relever sans pression », a déclaré Samaria au site Web de la NFA après le tirage au sort de mardi soir en Égypte.

«Quel tirage ! Nous sommes sans aucun doute l’outsider de ce groupe. Toutes les équipes sont mieux classées que nous et ont parmi elles des professionnels chevronnés », a noté Samaria.

La tache ne sera pas facile surtout si en face se trouve un certain Sadio Mané, meilleur joueur africain en titre. «La Namibie étant un pays courageux, je pense que les joueurs et les entraîneurs seront très motivés pour affronter les gros canons. Imaginez faire face à Sadio Mane, le joueur africain en titre et autres, il sera motivant », a déclaré Samaria, dont l’avenir dans le travail sera décidé par la nouvelle direction de la Namibia Football Association qui sera élue le 22 février