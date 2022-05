Festival des Forets: ASAPID et ses partenaires s'engagent pour la préservation des forets en Casamance

Situé dans la commune de Kataba 1, le village de Koulandiang a accueilli du 27 au 28 mai dernier la 7e édition du “festival des foret”, organisé par l’Association d’Appui aux Initiatives de Paix et de Développement ( ASAPID) en collaboration avec l’ANCAR et beaucoup d’autres partenaires.

Cette initiative, qui s’inscrit dans une logique de préservation de la forêt, a été une occasion pour les organisateurs de sensibiliser les populations sur l’importance de contribuer à la protection de la forêt. Ainsi, le président Paul Sagna a pris l’exemple du Coumpo et du Kankourang dont l’habillement provient de la forêt pour expliquer en plus de la richesse que les populations tirent des fruits forestiers, le besoin de s’engager à la préserver.

Abondant dans le même sens, le Sergent des Eaux et Foret, Ibou Touré ainsi que les autres intervenants -qui ont magnifié le travail qu’abat l’ASAPID-, ont déploré les agressions que subies la forêt (coupe de bois et feux de brousse) et ont incité les populations à veiller à la préservations de la forêt qui est leur première source d’économie. En guise d’information, l’ASAPID a préservé à ce jour 19 forêts dont 14 légalement certifiées.