Législatives 2022 : La carte électorale de Tambacounda dévoilée

Au total, sur l’ensemble du périmètre régional de Tambacounda composé de quatre départements (Tamba, Koumpentoum, Bakel et Goudiry), 271 085 électeurs inscrits ont été enregistrés et répartis comme suit : le département de Tambacounda qui, à lui seul, engrange 112 472 électeurs avec 352 bureaux et 246 lieux de vote, suivi de Bakel qui arrive en deuxième position avec 64 840 électeurs pour 175 bureaux de vote et 118 lieux de vote. Goudiry totalise 47 335 électeurs, avec 181 bureaux de vote et 157 lieux de vote. Et c’est Koumpentoum qui ferme la marche avec 46 431 électeurs inscrits pour 165 bureaux et 143 lieux de vote.