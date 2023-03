«Ce que nous constatons, c’est que l’économie sénégalaise a connu, en 2022, un ralentissement plus marqué que prévu de la croissance de son Pib réel», a déclaré Edouard Gemayel, Chef de Mission du Fond Monétaire International (FMI) au Sénégal.

Face à la presse, il a déclaré que le taux de croissance du Pib du Sénégal, pour l’année précédente, est estimé à 4% alors qu’il était initialement prévu à 4,8%. «C’est à cause du secteur agricole et du secteur de l’industrie qui ont ralenti plus que d’habitude», indique le fonctionnaire du Fmi.

Les recettes fiscales ont été légèrement inférieures aux prévisions tandis que les dépenses ont dépassé l’objectif fixé en raison de l’augmentation de la masse salariale de l’administration publique, renseigne le fonctionnaire du Fmi.

La dette publique, elle, est aujourd’hui estimée à 76% du PIB, dont 67.5 % pour le gouvernement central et le déficit des comptes courants aussi s’est considérablement dégradé en raison principalement de l’augmentation des factures à l’importation.

«La dette est toujours soutenable, mais la marge de manœuvre est limite. C’est important de la mettre sur une tendance baissière», informe Édouard Gemayel qui était face à la presse.

L’inflation moyenne est de 9.7%, «son plus haut niveau depuis plusieurs décennies», renseigne M. Gemayel. Une hausse due en grande partie à la flambée des prix des denrées alimentaires induite par la crise russo-ukrainienne.