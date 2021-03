Le Sénégal et le péril politique: « Niit-tou Bee lakk, lakk-lee » ( par Waly Coura Ndiaye)

Terre d’ouverture et d’hospitalité qui de la même manière qu’elle accueuille et couve tous les Enfants d’Afrique et du Monde à laché ses fils vers tous les pays de la planète, comme pour illustrer cet Ordre divin plein d’humanisme par lequel notre créateur, le Maître des cieux et de la Terre et de tout ce qui gravite autour, invite les peuples à parcourir la surface de la Terre à la rencontre de ses prodiges, de sa miséricorde.

En outre notre pays s’est illustré dans le monde comme un pays de la Téranga, un havre de paix, de concorde nationale entre ethnies, cultures, religions, races, un pays de stabilité sociale et politique, pays de Démocratie politique légendaire, pays de libertés, liberté d’expression avec des dizaines d’organes de presse écrite et parlée, liberté de circulation des biens et personnes, pays de grande diplomatie, comme Terre de Prodiges avec Elhadj Omar Foutiyou Tall, Cheikh A. Bamba, ELhadj Maodo Malick Sy, Seydina Limamou Laye, Baye Niass, etc…, Terre de grands Humanistes tels Léopold S. Senghor (civilisation de l’Universel), Cheikh A Diop ( Antériorité du Noir et unicité de la Race humaine), enfin comme Terre de dialogue (Dialogue des cultures, des religions, des Acteurs) mais encore plus, Terre de spiritualité. Hélas c’est tout ce legs qui constitue la spécificité Sénégalaise que les institutions de la République laïque du Sénégal ont réussi avec bonheur à préserver avec équilibre à travers la nuit des temps, que des néophytes politiques, sortis de la cuisse de Jupiter et éblouis par la dernière prodigalité du Seigneur en faveur de notre pays (Pétrole, Gaz), s’emploient à détruire, dans un discours pseudo nationaliste et une Agitation subversive permanente

Le gros alibi de l’agitation politique d’une certaine opposition subitement amplifiée par l’implication d’un des leurs dans une affaire de mœurs, porte ainsi sur une supposée «confiscation de Libertés démocratiques », une supposée « absence d’Etat de Droit », toutes choses que réfutent l’histoire et le leadership actuel du Sénégal( Présidence de la Commission des Droits de l’Homme, Missions maintien de la Paix dans le Monde, Election Présidence UA), que contredisent également la prodigalité de leur expression et leur liberté de ton . Ainsi Tout laisse croire à une obsession du Pouvoir et de ses privilèges et à une manipulation extérieure de forces occultes qui s’accommodent difficilement avec cette spécificité Sénégalaise et qui ont les yeux rivés sur les nouvelles ressources du Pays. Quand par manque de discernement, de lucidité, face un contexte mondial de récession économique suite, à une pandémie ravageuse, qui a sifflé partout dans le Monde, la fin des caprices et turpitudes humaines (fameuses libertés), la fin des loisirs, des élucubrations et des vanités de l’être humain, pour ne laisser aux détenteurs de raison , d’intelligence et de connectivité avec l’omniscient, l’omnipotent, que l’issue du repentir et du recueillement, le glissement est vite fait vers des interrogations sur qui sont-ils et quels sont leurs mobiles réels ?

Non, il est inconcevable que dans une conjoncture d’incertitudes, de crises de tous ordres (sanitaire, Economique, sociale, morale et éthique, philosophique) et d’angoisse existentielle aussi bien pour les Humains que pour les Organisations, que des Républicains puissent faire bande à part en dehors de toute consternation et de synergie nationale, pour tenter au nom de « libertés d’expression » de piétiner un protocole sanitaire universellement accepté, en bravant les interdits des Autorités y afférents, puis que l’on puisse s’ employer à construire dans l’imaginaire des faibles ( les jeunes), et non avertis, à forces d’arguties, de contre-vérités, d’ affabulations et de manipulations de tous genres, des sentiments de haine et des réflexes subversifs et arriver à faire de ces derniers une armée Mexicaine qui a semé ruine et désolation sur son passage. Alors pour se faire bonne conscience l’on s’empresse de faire des condamnations de principe non sincères pour s’apitoyer ensuite sur le sort d’innocents utilisés comme chair à canon. Faut-il s’étonner outre mesure de ce qui est arrivé quand plusieurs fois un Représentant d’une organisation de Droit de l’homme qui sait se faire incommode par des sorties inappropriées et intempestives, donner des ultimatums à l’Etat ou inviter les Sénégalais sur bien de cas à ne pas se laisser faire ?

Faut-il un seul instant imaginer que l’Etat de Droit que prône une certaine opposition, doit sortir du chaos, comme ce que le pays vient de connaître ? Cet Etat qu’on veut nous vendre, serait-il un Etat libertin où chacun fait ce qu’il veut, dit ce qu’il veut où l’ordre est dicté par la rue ? Où l’on peut défier impunément les Autorités, fouler au pied les textes et lois qui organisent notre vie en Société? Faut-il croire que cet Etat de Droit au nom de la liberté d’expression, éditera des cartes professionnelles pour les insulteurs publics, les diffamateurs ? Non, soyons sérieux, l’Etat de Droit n’est pas synonyme de République bananière, il est assis sur des Lois et Règlements, respectés par tous les citoyens, sur des institutions fortes, sur l’égalité de tous devant la LOI.

Attention touchons tous du bois et rendons grâce à Dieu! En matière d’ Etat de DROIT et de Démocratie le Sénégal n’a de leçons à prendre d’aucun pays au Monde au regard de son architecture sociale. Le risque de voir tout l’édifice s’écrouler est grand en s’attaquant à ses fondamentaux. En république les institutions sont sacralisées et constituent des sanctuaires où se transmet le culte, la mystique de l’Etat.

Waly Coura Ndiaye, Professeur à la Retraite