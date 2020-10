Le Sénégal compte 800 000 sourds: l’utilisation abusive des écouteurs et smartphones décriée par une spécialiste

La prévalence de la surdité dans la population générale est de 5,9% au Sénégal. Selon le Docteur Marie Sarr, par ailleurs conseiller technique au ministère de la Santé et de l’Action sociale, environ 800 000 personnes souffrant de troubles de l’audition.

La spécialiste, qui présidait mercredi, la journée de la Langue des signes, a profité de cette occasion pour relever la nécessité de renforcer la détection précoce des déficiences auditives afin de favoriser un meilleur accès à la prise en charge de ce genre de pathologies.

Le Docteur Marie Sarr a également alerté, dans les colonnes du journal Le Soleil, sur la cause de la déficience auditive accrue auprès des jeunes de 12 à 35 ans. Ce en raison de l’utilisation dangereuse d’appareils audio personnels et de l’exposition à des niveaux sonores préjudiciables. Notamment dans les salles de spectacle bruyantes. Elle a également alerté sur l’utilisation de smartphones et les écouteurs pour écouter de la musique.