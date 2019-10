Le Président Macky Sall entame un voyage en Norvège, en Russie puis en France

Le président sénégalais, Macky Sall, entame un voyage ce lundi. Il va prendre part à la conférence d’Oslo (Norvège) sur la protection des océans, mercredi, puis au sommet Russie-Afrique prévu à Sotchi, jeudi, annonce un communiqué de la présidence sénégalaise.

Il quitte Dakar dès lundi et prendra également part à la cérémonie officielle de la célébration du 70e anniversaire de la maison d’édition Présence africaine, vendredi, à Paris, ajoute le document.

« La maison d’édition Présence africaine et la revue du même nom ont été fondées par notre compatriote feu Alioune Diop. Elles ont contribué au mouvement pour l’affirmation de l’identité culturelle négro-africaine et la revendication de l’indépendance du continent africain », selon le communiqué.

Et d’ajouter : « En prenant part à cet exercice de mémoire, le président Sall tient à rendre hommage à feu Alioune Diop et aux générations d’intellectuels et écrivains d’Afrique et de la diaspora, pour leur apport inestimable à la défense des idéaux de liberté et de respect des valeurs de culture et de civilisation du monde noir ».

Macky Sall va regagner Dakar, vendredi.