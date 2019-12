Le père de Gabriel Basse est en colère : « Mon fils ne présentait aucune… »

Le père de Blaise Doby Gabriel Basse est très en colère après les versions données sur la mort de son fils.

Domicilié à Guédiawaye, Bissenty Basse, ancien policier, réfute carrément la thèse des troubles psychiques dont souffrirait son fils.

« Tout ce qu’on dit sur mon fils n’est pas vrai. Il était une personne normale et ne présentait aucune maladie mentale. Il allait tous les jours au travail et vaquait à ses occupations. Il est mort, oui. Et je m’en remets à Dieu. », a-t-il confié à Seneweb.

À la question de savoir si son fils a été interné à l’hôpital à cause des troubles psychiques, Bissenty Basse répond sèchement par la négation.

À noter que les résultats de l’autopsie ont attesté une hémorragie abondante au niveau de l’abdomen vu la gravité des blessures.

Le vieux Basse renseigne toutefois que pour le moment, la famille du défunt n’a pas encore reçu le corps pour inhumation.

Gabriel Basse s’est donné la mort en pleine rue, ce mercredi 11 décembre, au marché Sandaga de Dakar