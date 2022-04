Le mouvement de grève des pharmaciens a impacté les malades de la Cité du rail, qui n’ont pas pu acheter de médicaments.

Les pharmaciens privés étaient en grève ce vendredi. En conséquence : beaucoup d’officines ont été fermées. Ils dénoncent la décision prise par le ministre de la Santé d’abroger l’arrêté qui autorisait Mme Aïcha Mbodj d’exploiter la Grande pharmacie dakaroise.

A Sud Stade Lat Dior, par exemple, informe Le Quotidien, la croix verte de la pharmacie éponyme a cessé de clignoter durant toute la journée d’hier. «Rien n’a bougé depuis ce matin (hier). Les portes sont hermétiquement fermées», déplore Mbaye Thiam venu chercher un médicament pour sa mère diabétique. «C’est la troisième officine que j’ai visitée depuis ce matin (hier). Je suis allé à la pharmacie des Champs de course puis à Concorde. C’est la même situation. Je suis venu ici pour espérer en avoir, mais voilà que je n’ai trouvé personne dans cette pharmacie. Vraiment trouver un médicament relève du miracle», gémit-il à côté d’un autre patient venu chercher un médicament pour faire son examen de scanner.

A la pharmacie de l’avenue El Hadji Malick Sy de Thiès, c’est le même constat. Les portes de la pharmacie de La Mairie sont restées closes. «Elle n’est pas ouverte depuis ce matin», dit un vendeur à côté. «Des patients sont venus ici. Ils se sont lamentés et sont partis voir ailleurs», poursuit-il.

Une ordonnance à la main, Fatma Ndiaye, une couturière établie au Marché central de Thiès, estime que la coupe est pleine. «C’est une situation déplorable. Après le corps médical, les pharmaciens. La santé est vraiment en crise au Sénégal. Un manque d’organisation total. Et nos autorités doivent prendre leurs responsabilités et régler cette situation au plus vite.» Son ami, Baye Moussa Diakhaté, qui était à côté d’elle, d’exprimer sa complainte : «Cette situation est indigne d’un pays qui se veut émergent. La santé doit être une priorité. Parce qu’il s’agit de la vie.» La mine déconfite, il confie : «Cela fait plus d’une heure qu’on cherche des médicaments et nous peinons à les trouver. Nous sommes fatigués. Ce pays ne marche pas.» Comme lui, Mansour Sow, qui vit la même galère, se désole : «Je vais finalement rentrer et attendre demain avec ma souffrance, comme je n’ai pas le choix.»

Du côté des pharmaciens, on confie que le mot d’ordre de grève lancé par le Syndicat des pharmaciens privés du Sénégal (Spps), a été observé à 100% dans la région de Thiès. «Nous avons baissé rideaux de 8h à 15h, conscients de notre mission de santé publique. Nous avons cependant réservé un couloir sanitaire où il y avait des pharmacies de garde qui étaient en alerte et qui ont dû donc recevoir quelques ordonnances d’urgence. C’est, pour nous, un outil de lutte contre cette injustice, car l’autorité aurait dû instruire un dossier où il y avait une autorisation d’exercer», dit Dr Maxime Toupane, titulaire de la pharmacie du Rond-Point de Nguinth.

Son confrère titulaire de la pharmacie Serigne Saliou Thiam, Alioune Thiam, par ailleurs chargé de la communication du syndicat, veut que «Mme Aïcha Mbodji soit rétablie dans son droit le plus absolu, parce que nous sommes dans un Etat de droit. Nous devons exercer dans l’intérêt de la santé publique. Notre profession est de respecter non seulement la législation en vigueur, mais aussi les règles de l’honneur, de probité et du désintéressement. Nous attendons une issue heureuse pour toutes les parties», a-t-il souligné.