Le HCCT rend hommage à son défunt président Ousmane Tanor Dieng

Le Haut Conseil des collectivités territoriales (Hcct) a rendu hommage à son défunt président Ousmane Tanor Dieng hier mardi, lors de l’ouverture de la session extraordinaire 2019 qui marque l’entrée en fonction de sa remplaçante, Aminata Mbengue Ndiaye.

Un film institutionnel qui retrace la vie et l’œuvre de l’ancien Secrétaire général du Parti socialiste (Ps) a été projeté pour l’occasion. Premier président depuis la création de sa création en octobre 2016, Ousmane Tanor Dieng a dirigé le HCCT jusqu’à sa mort, en juillet 2019. À son actif, l’institution a produit 34 rapports produits remis au président de la République.

L’hommage de Aminata Mbengue Ndiaye à Tanor Dieng

Aminata Mbengue Ndiaye a tressé, à titre posthume, des lauriers à Ousmane Tanor Dieng, son illustre prédécesseur décédé le 15 juillet dernier. « C’est donc avec un cœur étreint par l’émotion que je me souviens de ce grand homme qui m’a marquée, mais qui a également marqué, sans nul doute, son époque. Cet homme politique qui a laissé son empreinte dans les esprits, a participé de la manière la plus active à la marche de la nation, c’est-à-dire à son émergence politique, économique, sociale et culturelle. Il était une icône de la vie nationale et internationale. Pendant près de 20 ans, Ousmane Tanor Dieng a été le vice-président de l’internationale socialiste, il était également un homme qui rayonnait par son esprit éclairé, sa noblesse de caractère, sa générosité. Il a incontestablement laissé un grand vide. Sa perte est un deuil pour le Hcct, mais également pour toute la Nation sénégalaise. Qui n’a pas été fasciné par sa discipline et sa courtoisie ? Qui, dans son entourage, n’a pas été charmé, par sa pondération, son sens de la retenue, sa fidélité et sa loyauté ?’’ Selon la nouvelle patronne du Hcct, c’est conscient que ses choix ont été dictés par l’intérêt supérieur de la Nation, que le défunt président est resté, contre vents et marées, constant dans son engagement mais également dans ses options ».