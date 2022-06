«Le gouvernement face à la presse» : ce que les trois ministres retenus vont dire

Trois ministres se présenteront, ce jeudi, devant les journalistes pour la traditionnelle séance d’explications dénommée «Le gouvernement face à la presse». La rencontre est prévue à partir de 10 heures à l’hôtel Radisson Blu.

Sont attendus les chefs des départements des Collectivités territoriales, du Développement et de l’Aménagement des territoires, Oumar Guèye, de l’Eau et de l’Assainissement, Serigne Mbaye Thiam, et de l’Elevage et des Productions animales, Aly Saleh Diop.

D’après le communiqué du gouvernement, deux sujets seront au menu : «le dispositif de gestion des inondations et les mesures prises pour soutenir le secteur de l’élevage». Des thèmes d’une brûlante actualité en cette veille d’hivernage et de fête de Tabaski.