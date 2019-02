La coalition Benno Bokk Yakaar a remporté la ville de Guédiawaye avec 212 355. Les quatre candidats qui restent, ont obtenu, Idrissa Seck 115 612, Ousmane Sonko 11 003, Me Madické Niang 5 446 et EL Hadji Issa Sall 18 620. Aliou Sall a remercié toute la population de Golf Sud plus particulièrement les femmes en les considérant comme des lionnes pour le travail qu’elles ont accompli durant l’élection présidentielle selon nos confrères de Senego.

Aliou Sall précise que la politique c’est la politique et à Touba y’a des citoyens qui sont libre de voter à leurs choix. Le fait qu’ils aient voté en faveur de Idrissa Seck n’enlèvera rien sur l’amour du président de la république en vers Serigne Touba. Le but de ses réalisations à Touba n’est pas pour gagner les élections mais c’était pour honorer un homme qui a honoré l’Afrique. Et les adversaires qui ont perdu les élections veulent brûler le pays, ce qui n’arrivera jamais. une fois réélu, le président de la république, Macky Sall fera de Touba ce que personne n’a fait à Touba.