Le Covid-19: South African Airways annule 162 vols

La compagnie aérienne South African Airways a annoncé, mercredi, l’annulation de 162 vols prévus entre le 17 mars et le 31 mars en raison de la pandémie de coronavirus.

« Sur un total de 162 vols annulés, 38 sont des vols internationaux et 124 sont des destinations régionales sur le continent africain », précise la compagnie dans un communiqué de presse.

« Malgré la baisse de la demande, SAA continue de revoir son programme de manière agressive afin d’adapter la capacité à la demande dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, nous envisagerons des options qui incluent l’annulation et la fusion des vols », poursuit le texte.

En dépit de ces revers, la compagnie aérienne a déclaré qu’elle continuerait à assurer des vols pour les passagers dont le voyage est essentiel et « ne peut être évité ».

La SAA offre également un changement de billet gratuit aux clients qui devront modifier leurs plans de voyage en raison de l’interdiction de voyager annoncée dimanche dernier par le président Cyril Ramaphosa…APA