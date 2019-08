Le Commissaire Bara Sankharé fait ses adieux aux Parcelles Assainies et met tout sur le compte de la volonté divine

Le Commissaire Sankharé s’est exprimé en public pour la première fois, depuis les événements de la pharmacie Fadhilou Mbacké. C’était ce mercredi, lors de la passation de service entre lui et son successeur à la tête du commissariat de la police des Parcelles Assainies, monsieur Daouda Mbodj.

Bara Sankharé a fait ses adieux à ladite localité devant le maire et délégués de quartiers. Il a tout mis sur le compte de la « volonté divine », en ce qui concerne la cause qui a précipité son départ de ce commissariat. « Seul le Tout Puissant est en mesure de mettre fin à la mission d’une personne dans une structure donnée et que chaque épreuve de la vie est un appel, toutes les épreuves sont des occasions d’apprentissage, mais un ensemble de situations vécues peuvent converger vers un plan beaucoup plus grand que celui de notre propre personne. C’est le Tout Puissant qui m’avait mis dans ce poste et aujourd’hui, Il m’en a attribué un autre. Je ne peux que m’en réjouir. », a-t-il déclaré.

Le Commissaire Bara Sankharé a été relevé de ses fonctions après la diffusion d’une vidéo dans les Réseaux sociaux de son altercation avec le Docteur Cheikhouna Gaye de la pharmacie Fadilou Mbacké filmée par les caméras de surveillance placée à l’intérieur de l’officine.