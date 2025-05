Le cas René Capain Bassène: Une injustice incompréhensible dans un Etat de droit

Le journaliste sénégalais, arrêté en janvier 2018, condamné à perpétuité en juin 2023, a vu sa peine confirmée par un arrêt de la Cour de Cassation le vendredi 2 mai 2025 à Dakar. Cela fait donc plus de 7 ans qu’il croupit en prison, privé de sa femme et de ses quatre enfants, pour des faits dont il clame être innocent. Il a été transféré dans un quartier spécial de l’hôpital Le Dantec à Dakar, où il subit des soins après une énième grève de la faim. Auparavant, il avait encore des voies de recours. Cette fois, plus aucun espoir n’est permis, hormis une grâce présidentielle qui, si elle met un terme à son calvaire, n’effacera pas sa culpabilité aux yeux de la justice.

Cette décision est incompréhensible de la part d’une Cour de cassation qui a pour mission de juger de la bonne application du droit. Elle doit veiller notamment à ce que la procédure judiciaire se soit déroulée dans le respect des droits de la personne. Or, tout dans cette affaire est hors norme, depuis son arrestation jusqu’à son jugement en appel en août 2024.

Dans la nuit du 13 au 14 janvier 2018, René Capain Bassène est arrêté chez lui par des gendarmes, une semaine après le massacre de 14 coupeurs de bois dans la forêt de Boffa Bayotte, au sud de Ziguinchor en Casamance. René est un journaliste reconnu, qui a consacré l’essentiel de sa carrière à documenter sur le conflit armé entre la rébellion indépendantiste du MFDC et l’Etat sénégalais. Selon une source interne au MFDC, ce serait des membres d’Atika (la branche armée) qui auraient perpétré ce meurtre, mais aucun combattant n’a jamais été arrêté. A la place, ce sont 22 villageois, membres pour la plupart d’un comité citoyen de défense de la forêt, qui ont été arrêtés et inculpés par la justice, avec un agent de liaison du MFDC, Oumar Ampoï Bodian, et le journaliste René Capain Bassène. En 2022, les 12 villageois qui restaient encore en prison ont été libérés. Dix d’entre eux ont été acquittés et deux autres condamnés à six mois de prison avec sursis pour détention illégale d’armes à feu. Au total, ils auront fait quatre ans de prison pour rien. Deux ans plus tard, en août 2024, c’est au tour de l’agent de liaison du MFDC Oumar Ampoï Bodian d’être innocenté par la cour d’appel. Ne reste plus que René Capain Bassène, dont la condamnation à perpétuité pour complicité de meurtre, tentative de meurtre et association de malfaiteur est confirmée. L’autre co-accusé, le chef rebelle César Atoute Badiate a, quant à lui, été condamné à perpétuité par contumace, ce qui n’a pas empêché l’Etat sénégalais de négocier un accord de désarmement avec lui, au lieu de chercher à l’arrêter.

René Capain Bassène est donc le seul parmi les personnes inculpées dans le massacre de Boffa Bayotte à se retrouver en prison, après une procédure truffée d’irrégularités, comme a pu le constater le Committee to protect journalists (CPJ), dans l’enquête de son correspondant Moussa Ngom (1). D’abord, il a été détenu pendant 4 jours dans les locaux de la gendarmerie de Ziguinchor sans pouvoir être assisté d’un avocat. Au cours de son interrogatoire, il dit avoir subi des mauvais traitements et des actes de torture. Trois témoins, interpellés dans le cadre de la même affaire, ont confirmé ses dires. Ils ont déclaré l’avoir vu nu, menotté aux pieds et aux mains, dans des toilettes sans lumières, insalubres, et infestées de moustiques. René raconte qu’il était réveillé par un gendarme chaque fois qu’il s’assoupissait pour le mettre dans un état de privation de sommeil. Lorsque ses réponses ne convenaient pas, il était frappé par les enquêteurs, qui utilisaient une matraque électrique sur ses parties génitales. Certains des coups reçus ont été confirmés par des examens médicaux, notamment la gifle qu’il a reçue au visage, pour avoir refusé de signer le procès-verbal d’interrogatoire. Elle a provoqué un saignement d’oreille. Les documents médicaux font état d’une perforation du tympan et d’une perte d’audition due à un traumatisme. Un interrogatoire mené dans de telles conditions ne peut être considéré comme légal par des juges dignes de ce nom.

La condamnation de René Capain Bassène en première instance et en appel repose également sur des témoignages douteux, dont les auteurs se sont rétractés par la suite, y compris devant les juges. Car le journaliste n’est pas le seul à avoir subi des interrogatoires brutaux. La plupart des villageois inculpés au début de la procédure disent avoir fait des aveux sous la torture. Ils ont été obligés de faire de faux témoignages contre Bassène, qui ont été ensuite présentés comme des éléments à charge. Dans le dossier d’accusation, certains co-accusés disent avoir participé à deux réunions au cours desquelles le journaliste aurait planifié le massacre. Or, le CPJ a rencontré neuf d’entre eux. Tous disent que ces témoignages sont faux. Soit les procès-verbaux ont été modifiés après leur interrogatoire. Soit ils leur ont été extorqués sous la contrainte. Certains affirment qu’ils n’ont jamais rencontré René Capain Bassène, d’autres qu’ils n’ont jamais participé à ces supposées réunions. Leurs déclarations ont été consignées dans le procès-verbal d’audience mais cela n’a rien changé. Dans une interview écrite que René a réussi à exfiltrer de la prison de Ziguinchor il y a quelques années, il raconte que ces réunions sont une pure invention de Maurice Badji, le chef de village de Bourofaye Diola, un village proche du lieu du crime. Ce dernier s’est rétracté par la suite et il s’est excusé auprès du journaliste dont il est un proche parent. Là encore, la justice n’en a pas tenu compte. A plusieurs reprises, l’avocat de René a demandé à ce qu’il soit confronté à ces témoins devant le juge d’instruction. Cela lui a toujours été refusé.

Autres soi-disant « éléments de preuves », produits par la justice pour condamner René Capain Bassène, des courriels qu’il aurait envoyés à Ousmane Tamba, un des chefs de la rébellion en exil. Dans ces correspondances, projetées en salle d’audience, le journaliste enjoint le dirigeant rebelle de prendre des mesures fortes pour mettre un terme au trafic de bois. Or, l’enquête menée par le CPJ montre que la plupart de ces e-mails ont été trafiqués. René a été contraint de livrer le mot de passe de sa messagerie aux enquêteurs. L’un des courriels présentés par la justice a pour destinataire un « @/ » qui ne correspond à rien. Un autre est daté de février 2018 alors que René était en prison depuis un mois et n’avait pas accès à sa messagerie. Son avocat, Maître Clédor Ciré Ly a réclamé une expertise de sa messagerie électronique. Elle lui a été refusée. Dans leur procès-verbal, les gendarmes ont assuré qu’ils avaient extrait les e-mails de son ordinateur, ce qui est faux. Lors de son arrestation, ils n’ont saisi ni son ordinateur, ni son disque dur, qui sont restés à son domicile. Ils étaient à la disposition de la justice, si elle avait voulu faire son travail.

Par ailleurs, le dossier d’accusation présente une interview écrite envoyée par courriel au journal Le Pays, proche de la rébellion, dans laquelle le journaliste se présente comme faisant partie du MFDC. Or, le CPJ a pu démontrer que cette interview a été publiée 3 mois plus tôt, et que René Capain Bassène se présente bien comme journaliste-écrivain observateur du conflit. Nkrumah Sané, le responsable historique du MFDC en exil, qui tient à jour la liste des adhérents du mouvement, dément formellement que Bassène en soit membre.

Enfin, la gendarmerie a prétendu que le téléphone portable de René Capain Bassène avait été localisé dans la forêt de Boffa Bayotte au moment de la tuerie. Le journaliste a toujours affirmé qu’il jouait au football dans le quartier où il réside à cette heure-là et qu’il a appris la nouvelle par la radio. Au moins quatre témoins ont confirmé ses déclarations.

Avec ces quelques éléments, qui remettent en cause une bonne partie du dossier d’accusation et soulignent les incohérences de la procédure judiciaire, la Cour de cassation aurait dû renvoyer le condamné devant la justice pour un procès en bonne et due forme. Au contraire, on a plutôt l’impression d’un acharnement contre ce journaliste, qui est finalement présenté comme le seul responsable du massacre de Boffa Bayotte, avec César Atoute Badiate, le chef rebelle qui coule des jours paisibles dans sa retraite de l’autre côté de la frontière Bissau-guinéenne, sans être le moins du monde inquiété par les autorités sénégalaises. Comble de l’injustice, l’accusation a même présenté des échanges téléphoniques et des courriels qui correspondaient au travail d’investigation du journaliste comme des arguments à charge.

En fin de compte, à travers cette persécution judicaire, c’est bien un journaliste que l’on cherche à faire taire. René Capain Bassène travaillait sur des dossiers gênants pour bon nombre d’acteurs du conflit, aussi bien du côté de l’Etat sénégalais que du côté du MFDC. Dans son interview écrite, il affirme détenir des informations sur plusieurs dossiers sensibles comme les réseaux de trafic de bois, d’armes et de drogues, le massacre de 40 habitants du village de Djifanghor en 1998, attribué à l’armée sénégalaise, le massacre de 11 jeunes coupeurs de bois en 2012 dans la forêt de Diagnon, attribué au MFDC, la disparition des deux couples de français Cave et Gagnaire dans des circonstances encore non élucidées, l’assassinat de plusieurs députés et personnalités politiques, et les « agissements néfastes de ceux qui se présentent comme des acteurs de paix ». Le journaliste vise nommément Robert Sagna, médiateur dans le conflit et homme politique influent de Casamance, à qui il faisait de l’ombre comme intermédiaire privilégié pour résoudre un certain nombre de problématiques. Il a notamment négocié un arrangement avec le MFDC pour permettre la construction d’une route qui désenclavait certains villages et les reliait à la RN4. Il a obtenu l’accord des combattants pour permettre le retour des villageois de Bassere et Kadiene, dans la commune de Nyassia, afin qu’ils puissent organiser leurs cérémonie d’initiation. Et cela, sans réclamer d’argent, contrairement à ceux qui se présentent comme faiseurs de paix et en touchent les dividendes. Il était également très apprécié de certaines représentations diplomatiques, qui préféraient passer par lui pour leurs missions de bons offices que par les négociateurs officiels. Mark Boulevard, ancien conseiller diplomatique du président Obama pour la Casamance, peut en témoigner.

Loin d’être un va-t’en guerre et un conseiller occulte de la rébellion, comme on l’a présenté, il a toujours milité pour la paix, quitte à déplaire, par ses prises de position, au MFDC. Mais trop fin connaisseur du conflit et des compromissions de tous les acteurs, il devenait suspect aux yeux des autorités sénégalaises. Victime d’une campagne d’intoxication le présentant comme proche des rebelles, il avait de plus en plus de mal à trouver du travail dans les principaux médias. C’est une des raisons pour lesquelles il a accepté un emploi au sein de l’ANRAC, l’Agence nationale pour la relance des activités économiques et sociales de la Casamance, où il s’occupait du retour des populations déplacées par le conflit. Dans le cadre de ses activités, il a alerté le directeur de l’ANRAC, Ansou Sané, des menaces de réaction du MFDC dans la forêt de Boffa Bayotte un mois avant les faits. Il a transmis également ces informations à Xavier Diatta, proche de l’ancien Premier ministre Abdallah Boun Dionne. Mais tous deux ont refusé de témoigner en sa faveur devant les juges. Juste avant son arrestation, René Capain Bassène était sur le point d’obtenir que l’Etat sénégalais et le MFDC entament des négociations directes, sous la houlette du général Pape Birame Diop, alors chef d’Etat-major général des Armées, aujourd’hui ministre des Forces Armées du Sénégal. Ce dernier avait demandé à être cité devant la justice, mais il n’a jamais été convoqué.

Bien que René soit diplômé de l’ISSIC, l’Institut supérieur des Sciences de l’Information et de la Communication de Dakar, et qu’il ait continué de mener ses enquêtes, avec trois livres publiés et un quatrième en cours avant d’être arrêté, ses activités au sein de l’ANRAC et son rôle de facilitateur l’éloignaient de son métier de journaliste. Lorsqu’il a été question de le défendre, le SYNPICS, principal syndicat de journalistes sénégalais, a refusé de s’engager, sous prétexte qu’il n’exerçait plus son métier de journaliste au moment des faits, et qu’il n’était pas inculpé pour un délit de presse. Même frilosité de la part de Reporters sans Frontière, qui a pourtant été sollicité. Cela a beaucoup affecté René Capain Bassène. Dans l’interview en notre possession, il écrit : « c’est un journaliste et non un malfaiteur ou un indépendantiste qui est emprisonné … c’est moi qu’on cherche à anéantir parce que je dérange, parce que j’en sais trop ».

Pendant toutes ses années de détention, cet enquêteur hors pair a été abandonné par ses confrères, hormis quelques journalistes courageux comme Babacar Touré du site d’investigation Kewoulo. Il n’a pas reçu le soutien qu’il méritait de la part d’organisations de défenses des droits de l’homme, hormis Vision citoyenne qui a mené une campagne remarquable. Ce mépris pour les droits fondamentaux d’un citoyen et journaliste sénégalais soulève aujourd’hui une question gênante pour les nouvelles autorités du Sénégal : est-ce parce qu’il est un « fils de la Casamance » qu’il subit ce traitement indigne ? L’actuel premier ministre Ousmane Sonko, qui dit avoir été persécuté par une justice aux ordres du pouvoir de Macky Sall, devrait le savoir. L’injustice dont René Capain Bassène est victime semble en tout cas envoyer un message clair à toutes celles et ceux qui font profession de vérité, journalistes ou chercheurs : enquêter sur le conflit en Casamance peut vous couter la vie ou une privation de liberté définitive. Pourtant, il reste de nombreuses zones d’ombres dans ce dossier. Et les véritables coupables courent toujours.

Extrait du blog de François Badaire