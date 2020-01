Le cadeau de New Balance à Sadio Mané

Sadio Mané a remporté ce mardi le Ballon d’or africain 2019 au Caire. Pour le féliciter, New Balance lui a offert une paire de Furon V6 personnalisée.

« La montée d’un lion. Le Roi africain reçoit une paire personnalisée », a indiqué NB sur son compte Twitter. La Furon V6 est ainsi lancée officiellement, le modèle destiné au grand public devra bientôt être sur le marché.

Une paire riche en symboles

La paire offerte à Sadio Mané est de couleur rouge. Un clin d’œil au club de ce dernier, Liverpool, qui a quitté récemment NB au profit de Nike.

Quant au doré présent sur la semelle extérieure et sur le logo NB à l’avant, il symbolise les nombreux succès remportés par le footballeur.

Au niveau des talons, on retrouve le visage d’un lion en référence au surnom des joueurs sénégalais (Les Lions de la Terenga). L’image est accompagnée de la mention « African player of the year 2019 » ainsi que par les initiales SM (Sadio Mané) et son numéro 10. Pour compléter l’hommage, la marque américaine a également inscrit le nom de Sadio Mané et « African player of the year 2019 » sur les lacets.