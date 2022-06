Le Bayern Munich ne va pas lâcher l’affaire avec l’attaquant sénégalais ! Récemment interrogé par Bild, le directeur sportif du club allemand, Hasan Salihamidzic, laissait entendre que le Bayern ne comptait pas faire de finette sur le buteur sénégalais si Liverpool continuait à se montrer intransigeant.

« Le marché des transferts n’est pas accessible a tout le monde et cela dépend toujours des capacités financières du club. Fondamentalement, nous essayons de renforcer notre équipe – nous travaillons également sur certaines options à l’attaque. Bien sûr, vous ne pouvez pas vous réduire à une seule option, vous devez avoir plusieurs options. » Une déclaration qui ressemblait fortement à un gros coup de bluff destiné à mettre la pression sur les Reds.

22 milliards fixes plus 3 milliards FCFA de bonus Une impression confirmée ce mardi matin dans les colonnes de Bild. Après avoir effectué la présentation du jeune Hollandais Ryan Gravenberch, le Bayern compte enfin mener une action décisive dans le dossier Mané. Cette fois, le journal affirme que les champions d’Allemagne en titre vont proposer une troisième offre, à savoir 35 M€ fixes plus 5 M€ de bonus (22 milliards fixes plus 3 milliards FCFA).

Pour rappel, les Reds avaient repoussé les deux dernières propositions (25 M€ + 5,5 M€, 27,5 M€ + 7,5 M€). Cette troisième sera-t-elle la bonne ? Bild explique que les vice-champions d’Angleterre veulent surtout récupérer les 41 M€ investis sur Mané en 2016. Et visiblement, l’optimisme est de rigueur côté allemand.